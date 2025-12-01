Vernissage de l’exposition de Myriam Artelia Préfecture de la Drôme Valence
Préfecture de la Drôme 3 Boulevard Vauban Valence Drôme
Début : 2025-12-16 18:30:00
2025-12-16
26 Œuvres installées dans les salons de la Préfecture de Valence.
Préfecture de la Drôme 3 Boulevard Vauban Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@myriamartelia.fr
English :
26 works installed in the salons of the Valence Prefecture.
