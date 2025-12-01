Vernissage de l’exposition de Myriam Artelia Préfecture de la Drôme Valence

Vernissage de l’exposition de Myriam Artelia

Préfecture de la Drôme 3 Boulevard Vauban Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:30:00

fin : 2025-12-16 18:30:00

Date(s) :

2025-12-16

26 Œuvres installées dans les salons de la Préfecture de Valence.

.

Préfecture de la Drôme 3 Boulevard Vauban Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@myriamartelia.fr

English :

26 works installed in the salons of the Valence Prefecture.

L’événement Vernissage de l’exposition de Myriam Artelia Valence a été mis à jour le 2025-12-12 par Valence Romans Tourisme