Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès Le Mesnil-Garnier
vendredi 24 juillet 2026 · Le Mesnil-Garnier
Informations pratiques
Le Mesnil-Garnier
Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès
Ancienne école Le Mesnil-Garnier Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès à la salle de l’ancienne école du Mesnil-Garnier. .
Ancienne école Le Mesnil-Garnier 50450 Manche Normandie francois.halie@live.fr
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English : Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès
L’événement Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès Le Mesnil-Garnier a été mis à jour le 2026-07-09 par Coutances Tourisme