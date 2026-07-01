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AGENDA · Le Mesnil-Garnier

Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès Le Mesnil-Garnier

vendredi 24 juillet 2026 · Le Mesnil-Garnier

Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès Le Mesnil-Garnier

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Ancienne école
Ville
50450 Le Mesnil-Garnier
Département
Manche
Tarif

Le Mesnil-Garnier

Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès

Ancienne école Le Mesnil-Garnier Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès à la salle de l’ancienne école du Mesnil-Garnier.   .

Ancienne école Le Mesnil-Garnier 50450 Manche Normandie   francois.halie@live.fr

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English : Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès

L’événement Vernissage de l’exposition de peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès Le Mesnil-Garnier a été mis à jour le 2026-07-09 par Coutances Tourisme

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