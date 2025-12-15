Vernissage de l’exposition de peintures de Céline Secouet Rochecorbon
Vernissage de l’exposition de peintures de Céline Secouet Rochecorbon jeudi 8 janvier 2026.
Vernissage de l’exposition de peintures de Céline Secouet
15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-01-08 18:00:00
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
Vernissage de l’exposition de peintures de Céline Secouet
.
15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@mairie-rochecorbon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening of Céline Secouet’s painting exhibition
L’événement Vernissage de l’exposition de peintures de Céline Secouet Rochecorbon a été mis à jour le 2025-12-15 par ADT 37