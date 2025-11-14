Vernissage de l’exposition de peintures Mauléon-Licharre
Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
La médiathèque de Mauléon accueille l’exposition de peintures de cinq artistes locaux.
Au gré de votre déambulation, vous pourrez découvrir, ou redécouvrir, les oeuvres de Ricardo Pascual, Jean-Paul Esprit, Gonzalo, Pitxu, Patxi Capot. Lors du vernissage, ils échangeront avec vous autour du verre de l’amitié. .
Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
