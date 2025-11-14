Vernissage de l’exposition de peintures

Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

La médiathèque de Mauléon accueille l’exposition de peintures de cinq artistes locaux.

Au gré de votre déambulation, vous pourrez découvrir, ou redécouvrir, les oeuvres de Ricardo Pascual, Jean-Paul Esprit, Gonzalo, Pitxu, Patxi Capot. Lors du vernissage, ils échangeront avec vous autour du verre de l’amitié. .

Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

English : Vernissage de l’exposition de peintures

German : Vernissage de l’exposition de peintures

Italiano :

Espanol : Vernissage de l’exposition de peintures

L’événement Vernissage de l’exposition de peintures Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Pays Basque