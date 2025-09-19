Vernissage de l’exposition de Raphaël Emine Centre d’art Madeleine Lambert Vénissieux

Vernissage de l’exposition de Raphaël Emine Centre d’art Madeleine Lambert Vénissieux vendredi 19 septembre 2025.

Vernissage de l’exposition de Raphaël Emine Vendredi 19 septembre, 18h30 Centre d’art Madeleine Lambert Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Raphaël Emine est un artiste français basé à Paris. Diplômé de la Villa Arson, il se consacre depuis plusieurs années à la sculpture et à l’installation, explorant la céramique ou le verre, auxquels il intègre des réflexions sur la biologie et le vivant. Dans ses sculptures, il fusionne les techniques traditionnelles de modelage de l’argile avec des technologies contemporaines comme l’impression 3D. Au Centre d’art de Vénissieux, il crée de nouvelles sculptures évolutives qui se transformeront au fil des trois mois de son exposition. En faisant habiter ses sculptures par des champignons, des mousses et des bactéries, il laisse la nature venir colorer, envahir et transformer la matière jour après jour. De l’art de faire pousser des œuvres comme on arroserait des plantes d’intérieur.

Centre d’art Madeleine Lambert Maison du Peuple – 12 rue Eugène Peloux – 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 50 89 10 https://culture.venissieux.fr/centre-dart-madeleine-lambert/ Le Centre d’art Madeleine Lambert programme 4 à 5 expositions par an et vous propose, en lien avec chaque exposition, une programmation culturelle riche : des rencontres avec les artistes, des visites commentées, des projections, des éditions, des conférences et évènements… T4 – Arrêt Gare de Vénissieux Métro D – Arrêt Gare de Vénissieux Bus 93 – Arrêt Langevin C12 – Arrêt Les Marronniers

Raphaël Emine est un artiste français basé à Paris. Diplômé de la Villa Arson, il se consacre depuis plusieurs années à la sculpture et à l’installation, explorant la céramique ou le verre, auxquels…

Raphaël Emine