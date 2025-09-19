Vernissage de l’exposition de Sylvie Dumont Esdée Parc Roux de Brignoles Pélissanne

Vernissage de l’exposition de Sylvie Dumont Esdée

Vendredi 19 septembre 2025 à partir de 18h30. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de son exposition à l’Office de Tourisme du Massif des Costes, l’artiste vous convie à son vernissage !

Découvrez les peintures de Sylvie Dumont alias Esdée qui a choisi comme thème l’atelier du peintre, un lieu dans lequel elle se sent bien, elle aime les objets, les personnes, le silence qui y règne souvent, mais la bonne humeur aussi !

Dans un atelier on ne ressort jamais comme on est entré les pigments se mélangent, les envies se transforment, les idées surgissent, le pinceau ou le couteau s’active et c’est là que s’exprime toute la créativité. .

Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

English :

An exhibition opening is an opportunity to meet the artist and to talk with him. You’re welcome !

German :

Im Rahmen seiner Ausstellung im Office de Tourisme du Massif des Costes lädt der Künstler Sie zu seiner Vernissage ein!

Italiano :

Nell’ambito della sua mostra presso l’Ufficio del Turismo del Massiccio dei Costes, l’artista vi invita alla sua anteprima!

Espanol :

En el marco de su exposición en la Oficina de Turismo del Macizo de las Costas, el artista le invita a su preestreno

