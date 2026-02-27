Vernissage de l’exposition de Thierry Costes Pindères

Vernissage de l’exposition de Thierry Costes Pindères samedi 28 mars 2026.

Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2026-03-28
2026-03-28

Dédicaces de son livre Un chemin d’importance ; discussions autour de la vie dans la région telle que l’ont connue nos anciens.
En parallèle de l’expo-signature avec T. Costes, café des habitants venez échanger à propos de votre café associatif et de la vie dans nos villages.   .

Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13  associationdeslugues@gmail.com

