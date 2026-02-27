Vernissage de l’exposition de Thierry Costes Pindères
Vernissage de l’exposition de Thierry Costes Pindères samedi 28 mars 2026.
Vernissage de l’exposition de Thierry Costes
Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Dédicaces de son livre Un chemin d’importance ; discussions autour de la vie dans la région telle que l’ont connue nos anciens.
En parallèle de l’expo-signature avec T. Costes, café des habitants venez échanger à propos de votre café associatif et de la vie dans nos villages. .
Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage de l’exposition de Thierry Costes
L’événement Vernissage de l’exposition de Thierry Costes Pindères a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coteaux et Landes de Gascogne