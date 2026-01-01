Vernissage de l’exposition de Varda Schneider

80, impasse du verger Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

De la pensée au pinceau, libérant le geste et multipliant les tentatives de représentations de ce que nous pourrions qualifier d'objets sans sujets (vaisselle, vêtements etc), Varda invite et incite le spectateur à éprouver et questionner sa perception de la surface peinte.

Varda Schneider est née à Cahors, a fait les Beaux-Arts de Valence (26), vit et travaille à Larnagol (46)

De la pensée au pinceau, libérant le geste et multipliant les tentatives de représentations de ce que nous pourrions qualifier d'objets sans sujets (vaisselle, vêtements etc), Varda invite et incite le spectateur à éprouver et questionner sa perception de la surface peinte.

Varda Schneider est née à Cahors, a fait les Beaux-Arts de Valence (26), vit et travaille à Larnagol (46)

.

80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From thought to brush, freeing gesture and multiplying attempts to represent what we might describe as objects without subjects (crockery, clothing etc), Varda invites and incites the viewer to experience and question their perception of the painted surface.

Varda Schneider was born in Cahors, studied at the Beaux-Arts de Valence (26), lives and works in Larnagol (46)

L’événement Vernissage de l’exposition de Varda Schneider Assier a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Lacapelle Marival