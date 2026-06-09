​ ​VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES​ ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes mardi 9 juin 2026.

​ ​VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES​ ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 9 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

La Maison de Quartier vous invite à son vernissage ! Venez découvrir les œuvres : peinture, sculpture, dessin, gravure…

La Maison de Quartier vous invite à son vernissage ! Venez découvrir les œuvres : peinture, sculpture, dessin, gravure… Un moment convivial et ouvert à tous pour célébrer l’imagination et les talents des participant·es.

Mardi 9 JUIN à 18H

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-09T19:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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