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​ ​VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES​ ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes

​ ​VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES​ ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes

​ ​VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES​ ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes mardi 9 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

​ ​VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES​ ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 9 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

La Maison de Quartier vous invite à son vernissage ! Venez découvrir les œuvres : peinture, sculpture, dessin, gravure…

La Maison de Quartier vous invite à son vernissage ! Venez découvrir les œuvres : peinture, sculpture, dessin, gravure… Un moment convivial et ouvert à tous pour célébrer l’imagination et les talents des participant·es.

Mardi 9 JUIN à 18H
Maison de Quartier La Bellangerais
️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-09T19:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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