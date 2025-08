Vernissage de l’exposition des sculptures céramiques animalières de Catherine Chaillou La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne

Vernissage de l’exposition des sculptures céramiques animalières de Catherine Chaillou La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne dimanche 3 août 2025.

Vernissage de l’exposition des sculptures céramiques animalières de Catherine Chaillou

La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Vernissage de l’exposition des sculptures céramiques animalières de Catherine Chaillou avec la technique du raku. Une artiste qui donne vie à la terre, et magnifie le sauvage. Pot convivial pour l’occasion. Gratuit.

.

La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

English : Vernissage de l’exposition des sculptures céramiques animalières de Catherine Chaillou

Opening of Catherine Chaillou’s exhibition of animal ceramic sculptures using the raku technique. An artist who gives life to the earth, and magnifies the wild. Drinks to celebrate the occasion. Free admission.

German : Vernissage de l’exposition des sculptures céramiques animalières de Catherine Chaillou

Vernissage der Ausstellung der tierischen Keramikskulpturen von Catherine Chaillou mit der Raku-Technik. Eine Künstlerin, die der Erde Leben einhaucht und das Wilde verherrlicht. Geselliger Umtrunk zu diesem Anlass. Kostenlos.

Italiano : Vernissage de l’exposition des sculptures céramiques animalières de Catherine Chaillou

Inaugurazione della mostra di sculture animali in ceramica di Catherine Chaillou, realizzate con la tecnica raku. Un’artista che dà vita alla terra e ingrandisce la natura selvaggia. Aperitivo per festeggiare l’occasione. Ingresso libero.

Espanol : Vernissage de l’exposition des sculptures céramiques animalières de Catherine Chaillou

Inauguración de la exposición de Catherine Chaillou de esculturas de cerámica de animales realizadas con la técnica del rakú. Una artista que da vida a la tierra y magnifica lo salvaje. Copas para celebrar la ocasión. Entrada gratuita.

L’événement Vernissage de l’exposition des sculptures céramiques animalières de Catherine Chaillou Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme du Sud Charente