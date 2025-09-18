Vernissage de l’exposition d’Irkus Mairie Aussurucq

Vernissage de l’exposition d’Irkus Mairie Aussurucq jeudi 18 septembre 2025.

Vernissage de l’exposition d’Irkus

Mairie Château de Ruthie Aussurucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Vous êtes invités à Aussurucq.

Vous pourrez participer au vernissage de l’exposition du peintre Irkus. .

Mairie Château de Ruthie Aussurucq 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

