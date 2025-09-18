Vernissage de l’exposition d’Irkus Mairie Aussurucq
Vernissage de l'exposition d'Irkus Mairie Aussurucq jeudi 18 septembre 2025.
Vernissage de l’exposition d’Irkus
Mairie Château de Ruthie Aussurucq Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
Vous êtes invités à Aussurucq.
Vous pourrez participer au vernissage de l’exposition du peintre Irkus. .
Mairie Château de Ruthie Aussurucq 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
