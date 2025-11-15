Vernissage de l’exposition du Collectif Inversion Le Central Vapeur Le Central Vapeur Crest

Vernissage de l’exposition du Collectif Inversion Le Central Vapeur

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Retrouvez les artistes du Collectif Inversion pour le vernissage de leur exposition. Inversion fait référence aux dichotomies du quotidien, aux injonctions contradictoires auxquelles nous sommes systématiquement confrontés. Photographie, Cyanotype, …

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr

English :

Join the artists of Collectif Inversion for the opening of their exhibition. Inversion refers to the dichotomies of everyday life, the contradictory injunctions with which we are systematically confronted. Photography, Cyanotype, …

German :

Treffen Sie die Künstler des Collectif Inversion zur Eröffnung ihrer Ausstellung. Inversion bezieht sich auf die Dichotomien des Alltags und die widersprüchlichen Aufforderungen, mit denen wir systematisch konfrontiert werden. Fotografie, Cyanotypie, …

Italiano :

Unitevi agli artisti del Collectif Inversion per l’inaugurazione della loro mostra. Inversion si riferisce alle dicotomie della vita quotidiana e alle ingiunzioni contraddittorie con cui siamo sistematicamente confrontati. Fotografia, cianotipia, …

Espanol :

Únase a los artistas del Collectif Inversion en la inauguración de su exposición. Inversion hace referencia a las dicotomías de la vida cotidiana y a los mandatos contradictorios a los que nos vemos sistemáticamente confrontados. Fotografía, Cianotipia, …

