Vernissage de l’exposition du Foyer Rural Médiathèque ludothèque intercommunale Delme
Vernissage de l’exposition du Foyer Rural Médiathèque ludothèque intercommunale Delme samedi 4 avril 2026.
Vernissage de l’exposition du Foyer Rural
Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
La Médiathèque intercommunale de Delme expose les créations de plusieurs membres de l’atelier peinture du foyer rural de Delme (aquarelle, acrylique, à l’huile, …).Tout public
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Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 39 91 mediathequededelme@orange.fr
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English :
The Médiathèque intercommunale in Delme is exhibiting the work of several members of the Delme Foyer Rural painting workshop (watercolors, acrylics, oils, etc.).
L’événement Vernissage de l’exposition du Foyer Rural Delme a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DU PAYS SAULNOIS
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