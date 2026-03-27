Vernissage de l’exposition effractions Zoo Galerie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 18:30 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

effractions présente un ensemble d’œuvres de la collection du Frac des Pays de la Loire en relation étroite avec l’histoire de la revue 02, organe éditorial de l’association Zoo Galerie.En effet, la revue 02 (créée en 1998) a dédié de nombreux articles à des artistes dont les œuvres ont été acquises par le Fonds régional d’art contemporain, manifestant ainsi une convergence de vue sur des pratiques artistiques contemporaines.Contrairement à ce que ce titre pourrait laisser entendre, il n’y a pas eu de véritable effraction, de porte fracturée ou quoi que ce soit de répréhensible. Mais on peut imaginer que le Frac des Pays de la Loire, en acceptant cette invitation, commet une légère intrusion dans un centre d’art avec lequel il entretient des liens d’amitié et de collaboration depuis de nombreuses années. Et réciproquement que Zoo centre d’art contemporain, en choisissant des œuvres pour cette exposition, s’est introduit dans les réserves confidentielles du Frac empruntant quelques trésors de sa collection.

Zoo Galerie Centre-ville Nantes 44100

02 55 11 88 45 http://www.zoogalerie.fr contact@zoogalerie.fr



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