Vernissage de l’exposition Empreintes et la terre Uffholtz

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 19:30:00

2025-10-17

Une exposition sensible qui interroge nos traces sur la nature et sa capacité à se régénérer.

Huit artistes questionnent notre empreinte sur la nature, entre cicatrices et résilience. Une exposition à la fois lucide et poétique qui invite à repenser notre relation au vivant. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

A sensitive exhibition that questions our traces of nature and its ability to regenerate.

German :

Eine sensible Ausstellung, die unsere Spuren in der Natur und ihre Fähigkeit, sich zu regenerieren, hinterfragt.

Italiano :

Una mostra sensibile che mette in discussione le nostre impressioni sulla natura e la sua capacità di rigenerarsi.

Espanol :

Una exposición sensible que cuestiona nuestras impresiones sobre la naturaleza y su capacidad de regeneración.

