Vernissage de l’exposition Empreintes et la terre Uffholtz
Vernissage de l’exposition Empreintes et la terre Uffholtz vendredi 17 octobre 2025.
Vernissage de l’exposition Empreintes et la terre
1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 19:30:00
Date(s) :
2025-10-17
Une exposition sensible qui interroge nos traces sur la nature et sa capacité à se régénérer.
Huit artistes questionnent notre empreinte sur la nature, entre cicatrices et résilience. Une exposition à la fois lucide et poétique qui invite à repenser notre relation au vivant. .
1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr
English :
A sensitive exhibition that questions our traces of nature and its ability to regenerate.
German :
Eine sensible Ausstellung, die unsere Spuren in der Natur und ihre Fähigkeit, sich zu regenerieren, hinterfragt.
Italiano :
Una mostra sensibile che mette in discussione le nostre impressioni sulla natura e la sua capacità di rigenerarsi.
Espanol :
Una exposición sensible que cuestiona nuestras impresiones sobre la naturaleza y su capacidad de regeneración.
