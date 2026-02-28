Vernissage de l’exposition En marge de l’Art Brut Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan

Vernissage de l’exposition En marge de l’Art Brut

Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan Drôme

Début : 2026-02-28 11:30:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

Bruno Durieux , Maire de Grignan, Joël Monfrédo, adjoint à la Culture, Claude Bac et la Compagnie des Remarquables ont le plaisir de vous inter au vernissage l’exposition de la Collection en marge de l’Aer Brut

Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 53 40 58 espace_ducros@orange.fr

English :

Bruno Durieux , Mayor of Grignan, Joël Monfrédo, Deputy for Culture, Claude Bac and the Compagnie des Remarquables are pleased to invite you to the opening of the exhibition of the Collection en marge de l’Aer Brut

