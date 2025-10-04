Vernissage de l’exposition « ENJOY ! » Avec Charlotte Lanselle Atelier-Galerie Bleu Lille

Vernissage de l’exposition « ENJOY ! » Avec Charlotte Lanselle Atelier-Galerie Bleu Lille samedi 4 octobre 2025.

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

L’Atelier-Galerie Bleu a accueilli Charlotte Lanselle pour une résidence artistique autour de « La joie de se retrouver ». Après un été de rencontres et d’expériences collectives, l’artiste présente son exposition « ENJOY ! », visible du 3 octobre au 31 décembre.

« ENJOY ! – C’est cet instant précis, fragile et joyeux, où les corps, les mots et les élans s’accordent. Un moment indéfaisable qui nous uni.

Comment faire corps aujourd’hui ? »

Vernissage de l’exposition samedi 4 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h, dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.

Au programme :

10h-12h : Visites et ateliers

14h-16h : Visites et ateliers

16h-17h : Présentation de la performance « Faire corps » avec la complicité des participant.es, une installation monumentale à endosser réalisée à partir d’une aile de parapente. Déployer une voile, ce n’est pas seulement l’ouvrir : c’est préparer un envol, partager un effort, s’accorder pour performer.

17h-18h : Echanges et verre de l’amitié

Vernissage de l’exposition de Charlotte Lanselle suite à sa résidence dans le quartier de Moulins autour de « La joie de se retrouver ». exposition vernissage

