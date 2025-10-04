Vernissage de l’exposition ENJOY ! Avec Charlotte Lanselle Lille

Vernissage de l'exposition ENJOY ! Avec Charlotte Lanselle Lille samedi 4 octobre 2025.

Vernissage de l’exposition ENJOY ! Avec Charlotte Lanselle

26 rue Georges Clémenceau Lille Nord

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

L’Atelier-Galerie Bleu a accueilli Charlotte Lanselle pour une résidence artistique autour de La joie de se retrouver . Après un été de rencontres et d’expériences collectives, l’artiste présente son **exposition ENJOY ! , visible du 3 octobre au 31 décembre.**

ENJOY ! C’est cet instant précis, fragile et joyeux, où les corps, les mots et les élans s’accordent. Un moment indéfaisable qui nous uni.

Comment faire corps aujourd’hui ?

**Vernissage de l’exposition samedi 4 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h**, dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.

Au programme

10h-12h Visites et ateliers

14h-16h Visites et ateliers

16h-17h Présentation de la performance Faire corps avec la complicité des participant.es, une installation monumentale à endosser réalisée à partir d’une aile de parapente. Déployer une voile, ce n’est pas seulement l’ouvrir c’est préparer un envol, partager un effort, s’accorder pour performer.

17h-18h Echanges et verre de l’amitié

26 rue Georges Clémenceau Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 6 35 45 91 77 agb@avenir-enfance.org

English :

Atelier-Galerie Bleu welcomed Charlotte Lanselle for an artistic residency on the theme of « La joie de se retrouver ». After a summer of encounters and collective experiences, the artist presents her **exhibition « ENJOY! », on view from October 3 to December 31

« ENJOY! It’s that precise moment, fragile and joyful, when bodies, words and impulses come together. An indefatigable moment that unites us.

How can we be one today?

**Exhibition opening Saturday October 4, 10am to 12pm and 2pm to 6pm**, as part of the Portes Ouvertes des Ateliers d?Artistes.

Program:

10am-12pm: Tours and workshops

2pm-4pm: Tours and workshops

4pm-5pm: Presentation of the performance « Faire corps », a monumental wearable installation made from a paraglider wing. Unfurling a sail is more than just opening it: it’s preparing for flight, sharing an effort, tuning up to perform.

5pm-6pm: Discussions and drinks

German :

Die Atelier-Galerie Bleu hat Charlotte Lanselle für einen Künstleraufenthalt zum Thema « La joie de se retrouver » (Die Freude, sich wiederzufinden) empfangen. Nach einem Sommer voller Begegnungen und kollektiver Erfahrungen präsentiert die Künstlerin ihre **Ausstellung « ENJOY! », die vom 3. Oktober bis zum 31. Dezember zu sehen ist.**

« ENJOY! Es ist dieser präzise, zerbrechliche und freudige Moment, in dem Körper, Worte und Impulse zusammenkommen. Ein unwiederbringlicher Moment, der uns vereint.

Wie können wir heute einen Körper bilden? »

**Die Ausstellung wird am Samstag, den 4. Oktober von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr im Rahmen der Offenen Tür der Ateliers d’Artistes eröffnet.

Auf dem Programm stehen:

10h-12h: Besichtigungen und Workshops

14h-16h: Besichtigungen und Workshops

16.00-17.00 Uhr: Präsentation der Performance « Faire corps » mit den Teilnehmern, eine monumentale Installation aus einem Paragliding-Flügel zum Anziehen. Einen Schirm zu entfalten bedeutet nicht nur, ihn zu öffnen: Es bedeutet, einen Flug vorzubereiten, eine Anstrengung zu teilen, sich auf eine Leistung einzustimmen.

17h-18h: Austausch und Umtrunk

Italiano :

L’Atelier-Galerie Bleu ha accolto Charlotte Lanselle per una residenza artistica sul tema « La joie de se retrouver ». Dopo un’estate di incontri ed esperienze collettive, l’artista presenta la mostra « ENJOY! », in programma dal 3 ottobre al 31 dicembre

« ENJOY! È quel preciso momento, fragile e gioioso, in cui corpi, parole e impulsi si incontrano. Un momento indefinibile che ci unisce.

Come possiamo essere un unico corpo oggi?

**La mostra sarà inaugurata sabato 4 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00**, nell’ambito delle Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.

In programma:

10.00-12.00: Visite e laboratori

14.00-16.00: Visite e laboratori

16.00-17.00: Presentazione della performance « Faire corps », un’installazione monumentale realizzata con una vela di parapendio. Srotolare una vela non significa solo aprirla: significa prepararsi per un volo, condividere uno sforzo, sintonizzarsi per esibirsi.

17.00-18.00: Discussioni e bevande

Espanol :

El Atelier-Galerie Bleu acogió a Charlotte Lanselle para una residencia artística sobre el tema « La joie de se retrouver ». Tras un verano de encuentros y experiencias colectivas, la artista presenta su exposición « ENJOY! », del 3 de octubre al 31 de diciembre

« ¡DISFRUTA! Es ese momento preciso, frágil y gozoso, en el que se unen cuerpos, palabras e impulsos. Un momento indefinible que nos une.

¿Cómo podemos ser hoy un solo cuerpo?

**Inauguración de la exposición el sábado 4 de octubre de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00**, en el marco de Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.

Programa

10.00-12.00 h: Visitas y talleres

14.00-16.00 h: Visitas y talleres

16.00-17.00 h: Presentación del espectáculo « Faire corps », una instalación monumental realizada a partir de un ala de parapente. Desplegar una vela no es sólo abrirla: es prepararse para un vuelo, compartir un esfuerzo, ponerse a punto para actuar.

17.00-18.00: Debate y copas

