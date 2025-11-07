Vernissage de l’exposition Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières par Alice Leblanc Laroche Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron
Vernissage de l’exposition Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières par Alice Leblanc Laroche Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron vendredi 7 novembre 2025.
Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07 20:00:00
2025-11-07
Venez découvrir l’exposition Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières par Alice Leblanc Laroche.
Un moment convivial pendant lequel l’artiste sera présente pour parler de son travail.
Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr
English : Opening of the exhibition « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » by Alice Leblanc Laroche
Come and discover the exhibition « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » by Alice Leblanc Laroche.
The artist will be on hand to talk about her work.
German : Vernissage der Ausstellung « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » (Zwischen Felsen und Wasser die Küste zeichnen, ihre Stoffe drucken) von Alice Leblanc Laroche
Entdecken Sie die Ausstellung « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » (Zwischen Felsen und Wasser die Küste zeichnen, ihre Materialien drucken) von Alice Leblanc Laroche.
Die Künstlerin wird anwesend sein, um über ihre Arbeit zu sprechen.
Italiano :
Venite a scoprire la mostra « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » di Alice Leblanc Laroche.
L’artista sarà a disposizione per parlare del suo lavoro.
Espanol : Inauguración de la exposición « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » de Alice Leblanc Laroche
Venga a descubrir la exposición « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » de Alice Leblanc Laroche.
La artista estará presente para hablar de su obra.
