Vernissage de l’exposition Éteindre les lampions par l’artiste Odyssée Dao Impasse du Colombier Aubagne

Vernissage de l’exposition Éteindre les lampions par l’artiste Odyssée Dao

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Venez rencontrez l’artiste Odyssée Dao et ses œuvres lors d’un moment privilégié.

.

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet the artist Odyssée Dao and her works for a privileged moment.

L’événement Vernissage de l’exposition Éteindre les lampions par l’artiste Odyssée Dao Aubagne a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile