Vernissage de l’exposition Éteindre les lampions par l’artiste Odyssée Dao Impasse du Colombier Aubagne

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône
Venez rencontrez l’artiste Odyssée Dao et ses œuvres lors d’un moment privilégié.
Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26
English :
Come and meet the artist Odyssée Dao and her works for a privileged moment.
