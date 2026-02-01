Vernissage de l’exposition Héritage de Vivian Maier… Pour fêter son centenaire Pisançon Saint-Bonnet-en-Champsaur

Vernissage de l’exposition Héritage de Vivian Maier… Pour fêter son centenaire

Pisançon Maison de la Photographie-Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes

Vernissage de l’exposition commémorative du centenaire de Vivian Maier, proposée par l’association Vivian Maier et le Champsaur. L’occasion de découvrir les clichés de la célèbre photographe franco-américiane.

Pisançon Maison de la Photographie-Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 79 32 29 mariehugues05@orange.fr

English :

Opening of the Vivian Maier centenary commemorative exhibition, organized by the Vivian Maier and Champsaur Association. An opportunity to discover the work of the famous Franco-American photographer.

