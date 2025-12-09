VERNISSAGE DE L’EXPOSITION HISTOIRES D’IMAGES PAR VÉRONIQUE RICART CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION HISTOIRES D’IMAGES PAR VÉRONIQUE RICART CHEZ ARABESQUE

Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-09 18:00:00

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Mardi 9 décembre à 18h > Vernissage de l’exposition Histoires d’images par Véronique Ricart chez Arabesque.

Exposition visible jusqu’au 13 décembre de 10h à 12h et de 17h à 19h.

Tout public.

Entrée libre.

Contact 06 47 92 61 32 arabesquestc…

English :

Tuesday December 9 at 6pm > Opening of the exhibition Histoires d’images by Véronique Ricart at Arabesque.

On view until December 13, 10am to 12pm and 5pm to 7pm.

Open to all.

Free admission.

Contact 06 47 92 61 32 arabesquestc…

German :

Dienstag, 9. Dezember, 18 Uhr > Vernissage der Ausstellung Histoires d’images von Véronique Ricart bei Arabesque.

Die Ausstellung ist bis zum 13. Dezember von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr zu sehen.

Für jedes Publikum zugänglich.

Freier Eintritt.

Kontakt: 06 47 92 61 32 arabesquestc…

Italiano :

Martedì 9 dicembre alle 18.00 > Inaugurazione della mostra Histoires d’images di Véronique Ricart presso Arabesque.

Visitabile fino al 13 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Aperta a tutti.

Ingresso libero.

Contatto: 06 47 92 61 32 arabesquestc…

Espanol :

Martes 9 de diciembre a las 18.00 h > Inauguración de la exposición Histoires d’images de Véronique Ricart en Arabesque.

Podrá visitarse hasta el 13 de diciembre de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Abierta a todos.

Entrada gratuita.

Contacto: 06 47 92 61 32 arabesquestc…

