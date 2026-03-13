Vernissage de l’exposition hommage à Christian Conan Instantanés Parc Roux de Brignoles Pélissanne

Vernissage de l’exposition hommage à Christian Conan Instantanés

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h30. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

L’Office de Tourisme du Massif des Costes présente une exposition hommage à Christian Conan, photographe amateur très impliqué à Pélissanne, décédé en janvier 2026.

Dans cette exposition, vous retrouverez une sélection de photographies, dont les sujets et thématiques tenaient au coeur du photographe. .

Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

The Massif des Costes Tourist office presents a tribute exhibition to Christian Conan, local photograph passionate about his village, deceased in january 2026.

L’événement Vernissage de l’exposition hommage à Christian Conan Instantanés Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Massif des Costes