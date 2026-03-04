Vernissage de l’exposition « Hommage à Patricia Plattner », Autre lieu, Genève

Vernissage de l’exposition « Hommage à Patricia Plattner » Jeudi 5 mars, 18h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T18:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T18:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

Hommage à Patricia Plattner

Durant la période de rénovation du bâtiment du MAMCO, la circulation de la collection et des fonds d’archives permet d’initier un cycle de projets hors site, conçus comme des espaces de dialogue entre institutions culturelles genevoises.

Dans ce contexte, le musée s’associe à la Maison Saint-Gervais pour présenter une exposition consacrée à Patricia Plattner (1953–2016), artiste, cinéaste et scénariste genevoise. En 2025, sa famille a confié au MAMCO les archives de son travail ; l’exposition en propose une première mise en lumière à travers une sélection de films, de documents et de matériaux d’archives.

Le MAMCO et la Maison Saint-Gervais ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition le 5 mars à partir de 18h, à la Maison Saint-Gervais.

Artiste, cinéaste et scénariste, Patricia Plattner est née à Genève en 1953. Après des études en histoire de l’art, elle obtient un diplôme à l’Ecole supérieure d’art visuel en 1975. Dans les années qui suivent, elle s’investit dans son travail artistique, en créant notamment de nombreuses performances, en réalisant des œuvres dans l’espace public, en participant à des expositions monographiques ou en travaillant avec d’autres artistes. En 1979 elle cofonde le collectif Les studios Lolos dédié au graphisme, à la photographie, à la peinture et au cinéma.

Elle s’oriente ensuite vers le cinéma et crée, en 1985, sa propre maison de production, Light Night Production. Sa filmographie aborde une grande diversité de sujets : grande voyageuse, curieuse du monde, elle réalise des documentaires, des portraits sensibles (Georges Schwizgebel, Herbert von Karajan, David Streiff, Nicolas Bouvier), des œuvres de fiction explorant les relations entre les êtres notamment féminins. Elle a également coproduit de nombreux films pour le cinéma et la télévision.

Décédée en 2016, Patricia Plattner a marqué le paysage culturel régional et national par son rôle militant dans la scène artistique et cinématographique. En 2025, sa famille a transmis au MAMCO les archives de son travail, dont l’exposition présente certains éléments.

Le MAMCO est heureux de vous convier à l’inauguration de sa nouvelle exposition hors les murs à la Maison Saint Gervais

