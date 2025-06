Vernissage de l’exposition Je bergère, tu bergères – Centre d’art image imatge Orthez 26 juin 2025 19:00

Pyrénées-Atlantiques

Centre d'art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Je bergère, tu bergères… puise son inspiration dans une constatation étonnante un nombre croissant de jeunes artistes choisissent de s’établir en milieu rural ou montagnard béarnais. L’exposition cherche à rendre compte de cet écosystème naissant où les pratiques artistiques et pastorales s’entrelacent et se nourrissent mutuellement.

Œuvres de Chloé Dewe Mathews et de Noémie Goudal. .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12

