Vernissage de l’exposition Joie et refuge – PhotoSaintGermain Centre tchèque de Paris Paris

Nous vous convions au vernissage de l’exposition Joie et refuge, en présence de la commissaire d’exposition et des artistes, le jeudi 6 novembre à 18h, dans le cadre du vernissage commun de tout le parcours PhotoSaintGermain.

L’exposition Joie et refuge présentera en novembre, au Centre tchèque de Paris, quatorze figures marquantes de la photographie tchèque contemporaine.

L’exposition propose une immersion dans l’univers de la jeune génération de photographes tchèques, en mettant en lumière la richesse de leurs pratiques et la diversité de leurs regards. Refusant toute thématique ou forme préétablie, le projet revendique avant tout une célébration de la pluralité des approches contemporaines. Elle invite à une lecture approfondie des œuvres, à l’écoute des émotions qu’elles portent en elles. À la croisée du documentaire, de la création artistique et de l’art appliqué, les démarches présentées dans l’exposition brouillent volontairement les frontières traditionnelles.

Le projet a été réalisé en collaboration avec la Galerie Teleport et sous le commissariat de sa fondatrice Štěpánka Stein. Le partenaire artistique de l’exposition est la maison de parfum tchèque Pigmentarium. L’événement s’inscrit dans le cadre du parcours PhotoSaintGermain.

Artistes exposés

Venez découvrir l’exposition de photographie Joie et refuge présentée dans le cadre du festival PhotoSaintGermain 2025 à l’occasion de son vernissage !

Le jeudi 06 novembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-06T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T18:00:00+02:00_2025-11-06T21:00:00+02:00

Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Paris

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/radost-and-skrys-1 +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ