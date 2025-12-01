VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LA MÉMOIRE EN COULEURS PAR ISABELLE MALASSIS CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LA MÉMOIRE EN COULEURS PAR ISABELLE MALASSIS CHEZ ARABESQUE

Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-23 18:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Mardi 23 décembre à 18h > Vernissage de l’exposition La mémoire en couleurs par Isabelle Malassis chez Arabesque.

Exposition visible jusqu’au 27 décembre de 10h à 12h et de 17h à 19h.

Tout public.

Entrée libre.

Contact 06 47 92 61 32

Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32

English :

Tuesday December 23 at 6pm > Opening of the exhibition La mémoire en couleurs by Isabelle Malassis at Arabesque.

On view until December 27, 10am to 12pm and 5pm to 7pm.

Open to all.

Free admission.

Contact 06 47 92 61 32

German :

Dienstag, 23. Dezember um 18 Uhr > Vernissage der Ausstellung La mémoire en couleurs von Isabelle Malassis bei Arabesque.

Die Ausstellung ist bis zum 27. Dezember von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr zu sehen.

Für jedes Publikum zugänglich.

Freier Eintritt.

Kontakt: 06 47 92 61 32

Italiano :

Martedì 23 dicembre alle 18.00 > Inaugurazione della mostra La mémoire en couleurs di Isabelle Malassis presso Arabesque.

Visitabile fino al 27 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Aperta a tutti.

Ingresso libero.

Contatto: 06 47 92 61 32

Espanol :

Martes 23 de diciembre a las 18.00 h > Inauguración de la exposición La mémoire en couleurs de Isabelle Malassis en Arabesque.

Hasta el 27 de diciembre de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Abierta a todos.

Entrada gratuita.

Contacto: 06 47 92 61 32

