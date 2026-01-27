Vernissage de l’exposition L’Art dans l’Assiette & Buffet Sucré Salé Place de la Victoire Yssingeaux

Vernissage de l’exposition L’Art dans l’Assiette & Buffet Sucré Salé

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-02-09 18:00:00

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Ouvert à tous les curieux et les gourmands ! Vernissage de l’expo L’Art dans l’assiette en présence des artistes du film Délicieux et du chef Alexandre Roy du restaurant Lou Pinatou. Buffet imaginé par la pâtisserie Di Angélis et la Maison Primevères.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

Open to all gourmets and the curious! Opening of the L’Art dans l’assiette exhibition, in the presence of artists from the film Délicieux and chef Alexandre Roy of restaurant Lou Pinatou. Buffet created by Di Angélis patisserie and Maison Primevères.

