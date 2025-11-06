Vernissage de l’exposition Le déposoir à murmures Centre Social la Paz Saint-Jean-en-Royans
Exposition sonore et visuelle autour des récits de personnes âgées du Royans-Vercors, réalisée par Radio Royans Vercors
English :
Audio and visual exhibition based on stories told by elderly people from Royans-Vercors, produced by Radio Royans Vercors
German :
Ton- und Bildausstellung rund um die Erzählungen älterer Menschen aus Royans-Vercors, erstellt von Radio Royans Vercors
Italiano :
Mostra audio e visiva basata sulle storie raccontate dagli anziani di Royans-Vercors, prodotta da Radio Royans Vercors
Espanol :
Exposición sonora y visual basada en historias contadas por personas mayores de Royans-Vercors, producida por Radio Royans Vercors
