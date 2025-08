Vernissage de l’exposition « Le secret des jardins retrouvés » Sancerre

Vernissage de l’exposition « Le secret des jardins retrouvés » Sancerre samedi 9 août 2025.

Vernissage de l’exposition « Le secret des jardins retrouvés »

Place du Connétable Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Venez nombreux au vernissage de l’exposition de Dédé Macchabée » le secret des jardins retrouvés ».

Venez nombreux au vernissage musical de l’exposition de Dédé Macchabée » le secret des jardins retrouvés » dans l’Art Tour Martine. .

Place du Connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 15 04

English :

Come one and all to the opening of Dédé Macchabée’s exhibition « Le secret des jardins retrouvés ».

German :

Kommen Sie zahlreich zur Vernissage der Ausstellung von Dédé Macchabée « le secret des jardins retrouvés » (Das Geheimnis der wiedergefundenen Gärten).

Italiano :

Partecipate all’inaugurazione della mostra di Dédé Macchabée « Le secret des jardins retrouvés ».

Espanol :

Asista a la inauguración de la exposición de Dédé Macchabée « Le secret des jardins retrouvés ».

L’événement Vernissage de l’exposition « Le secret des jardins retrouvés » Sancerre a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois