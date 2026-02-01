VERNISSAGE DE L’EXPOSITION L’EMPIRE DES FLORES OFFICE DE TOURISME Aspet
OFFICE DE TOURISME Maison des Trois Vallées Aspet Haute-Garonne
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Vernissage de l’exposition L’Empire des Flores .
Le titre de cette exposition fait référence à un célèbre tableau du peintre classique Nicolas Poussin, à
qui les participants au cours de dessin des Ateliers du Temps Libre veulent rendre hommage. Les
élèves continuent ainsi une aventure, initiée il y a cinq ans, de la découverte de la mythologie antique
revisitée par des formes actuelles liées au jardin et au paysage. Le mythe de Flore, une divinité agraire
qui trouve ses origines dans la Rome antique, s’est imposé. Déesse des fleurs et du printemps, elle
symbolise la floraison, la croissance et le renouveau de la nature après l’hiver. Elle est le sujet de cette
nouvelle création de l’atelier de dessin.
Ce volet mythologique est constitué d’un vis-à-vis des deux parois principales de la salle d’exposition
de l’Office de tourisme d’Aspet.
Sur une de ces parois sera exposé un ensemble de seize travaux sur toile libre, d’un format de1,50 m x
0,50 m, qui forme une seule vue florale. Très graphiques, sobres et audacieuses dans leur proposition
visuelle, ces œuvres ont la fonction de déstabiliser le regard pour le rendre nouveau autant que
possible. L’autre paroi sera totalement couverte de dessins et aquarelles de fleurs hautes en couleur
ou en noir et blanc.
À travers un rythme où alternent les surprises des formes, l’œil est invité à la recherche et au
divertissement. .
OFFICE DE TOURISME Maison des Trois Vallées Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 contact@opyrenees.fr
English :
Opening at the Tourist Office: discover the new exhibition!
