VERNISSAGE DE L’EXPOSITION L’EMPIRE DES FLORES OFFICE DE TOURISME Aspet

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION L’EMPIRE DES FLORES

Vernissage à l’Office de Tourisme découvrez la nouvelle exposition !

Vernissage de l’exposition L’Empire des Flores .

Le titre de cette exposition fait référence à un célèbre tableau du peintre classique Nicolas Poussin, à

qui les participants au cours de dessin des Ateliers du Temps Libre veulent rendre hommage. Les

élèves continuent ainsi une aventure, initiée il y a cinq ans, de la découverte de la mythologie antique

revisitée par des formes actuelles liées au jardin et au paysage. Le mythe de Flore, une divinité agraire

qui trouve ses origines dans la Rome antique, s’est imposé. Déesse des fleurs et du printemps, elle

symbolise la floraison, la croissance et le renouveau de la nature après l’hiver. Elle est le sujet de cette

nouvelle création de l’atelier de dessin.

Ce volet mythologique est constitué d’un vis-à-vis des deux parois principales de la salle d’exposition

de l’Office de tourisme d’Aspet.

Sur une de ces parois sera exposé un ensemble de seize travaux sur toile libre, d’un format de1,50 m x

0,50 m, qui forme une seule vue florale. Très graphiques, sobres et audacieuses dans leur proposition

visuelle, ces œuvres ont la fonction de déstabiliser le regard pour le rendre nouveau autant que

possible. L’autre paroi sera totalement couverte de dessins et aquarelles de fleurs hautes en couleur

ou en noir et blanc.

À travers un rythme où alternent les surprises des formes, l’œil est invité à la recherche et au

divertissement. .

English :

Opening at the Tourist Office: discover the new exhibition!

