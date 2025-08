Vernissage de l’éxposition Les Agriculteurs du futur Médiathèque Jean Giraudoux Bellac

Vernissage de l’éxposition Les Agriculteurs du futur

Médiathèque Jean Giraudoux 12 place du palais Bellac Haute-Vienne

Territoires de l’imaginaire Exposition Vernissage

Christophe Goussard, photo

Halory Goerger, metteur en scène

& les apprenant·es du CDFAA de Haute-Vienne

À travers une résidence croisée entre création sonore et photographique in situ, la Ferme de Villefavard en Limousin a souhaité donner la parole aux jeunes agriculteur·rice·s d’aujourd’hui et de demain. Avec un objectif chevillé au corps arrêter de tout bouérer comme on dit en Limousin et rendre la parole aux femmes et aux hommes qui travaillent la terre pour donner à voir la diversité des récits de vie de la campagne limousine.

Médiathèque Jean Giraudoux 12 place du palais Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

