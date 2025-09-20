Vernissage de l’exposition « L’esprit du lieu: Un an à Lieusaint » Maison des cultures et des arts Lieusaint

Vernissage de l’exposition « L’esprit du lieu: Un an à Lieusaint » Maison des cultures et des arts Lieusaint samedi 20 septembre 2025.

Vernissage de l’exposition « L’esprit du lieu: Un an à Lieusaint » Samedi 20 septembre, 17h00 Maison des cultures et des arts Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Vernissage de l’exposition « L’esprit du lieu: Un an à Lieusaint »

Genre : Dessin et peinture

Habitants, étudiants, travailleurs, chacun pratique la ville différemment, notre artiste en résidence Franck Senaud les a rencontrés et dessinés. Il a fouillé dans le passé de la ville, cherché des traces de ses transformations passées, inachevées ou à venir car chacun de ces projets construit une cité commune. Il assemble des dizaines de portraits, des lieux aimés, des espaces et des temps superposés pour essayer de révéler l’esprit du lieu.

Exposition du 20 septembre au 24 octobre 2025.

Détails sur https://www.ville-lieusaint.fr/agenda/exposition-lesprit-du-lieu-un-an-a-lieusaint/

Maison des cultures et des arts 86 rue de Paris 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 60 97 51 https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/infos-pratiques/culture/la-mca/ https://www.facebook.com/lamargelieusaint/ [{« link »: « https://www.ville-lieusaint.fr/agenda/exposition-lesprit-du-lieu-un-an-a-lieusaint/ »}] Salle d’expositions et école d’arts plastiques

Vernissage de l’exposition « L’esprit du lieu: Un an à Lieusaint »

Franck Senaud