Vernissage de l’exposition Littoral

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Photographies de Stephen Harper.

Dans cette nouvelle série, Littoral, le photographe Stephen Harper continue son exploration des espaces avec des compositions simples au caractère souvent géométrique.

Avec une palette un peu moins saturée que dans ses séries précédentes, ses photographies mettent en lumière la sensibilité et la quiétude de ces bords de mer observés, de la baie de Somme aux plages du sud-est de l’Angleterre.

Venez découvrir l’exposition et discuter avec l’artiste, autour d’un verre et de quelques gourmandises.

Photographies de Stephen Harper.

Dans cette nouvelle série, Littoral, le photographe Stephen Harper continue son exploration des espaces avec des compositions simples au caractère souvent géométrique.

Avec une palette un peu moins saturée que dans ses séries précédentes, ses photographies mettent en lumière la sensibilité et la quiétude de ces bords de mer observés, de la baie de Somme aux plages du sud-est de l’Angleterre.

Venez découvrir l’exposition et discuter avec l’artiste, autour d’un verre et de quelques gourmandises. .

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

English :

Photographs of Stephen Harper.

In this new series, Littoral, photographer Stephen Harper continues his exploration of spaces with simple, often geometric compositions.

With a slightly less saturated palette than in his previous series, his photographs highlight the sensitivity and quietude of the seashores he has observed, from the Bay of the Somme to the beaches of south-east England.

Come and discover the exhibition and chat with the artist, over a drink and some delicacies.

L’événement Vernissage de l’exposition Littoral Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Cahors Vallée du Lot