VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MARILYN, MON AMOUR Rue Emile Zola Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MARILYN, MON AMOUR

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Vendredi 16 janvier à 18h > Vernissage de l’exposition photos Marylin, Mon Amour par David Lawrence.

Marilyn, Mon Amour rassemble 100 photographies magnifiques et emblématiques de Marilyn Monroe, certaines rares ou inédites.

Gratuit.

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Friday January 16 at 6pm > Opening of the photo exhibition Marilyn, Mon Amour by David Lawrence.

Marilyn, Mon Amour brings together 100 magnificent and iconic photographs of Marilyn Monroe, some rare or never-before-seen.

Free admission.

