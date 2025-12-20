Vernissage de l’exposition Martin Etienne Regards Humoristiques sur la ville Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Vernissage de l’exposition Martin Etienne Regards Humoristiques sur la ville

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2B Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Présentation de l’exposition Regards Humoristiques sur la ville avec l’architecte dessinateur Etienne Martin pour parler de son travail. Le pavillon de l’architecture sera également présent pour expliquer l’exposition sur les métiers d’architectes et paysagistes.

Un temps de convivialité sera proposé en suivant permettant la poursuite des échanges. .

Maison de l'Habitat et du Patrimoine 2B Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

