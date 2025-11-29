Vernissage de l’exposition Maudite soit la guerre Maison Batcave Orthez
Vernissage de l’exposition Maudite soit la guerre Maison Batcave Orthez jeudi 11 décembre 2025.
Vernissage de l’exposition Maudite soit la guerre
Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Exposition pour la réhabilitation des fusillés de la première guerre mondiale de 14-18. .
Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 78 08 36
English : Vernissage de l’exposition Maudite soit la guerre
L’événement Vernissage de l’exposition Maudite soit la guerre Orthez a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Coeur de Béarn