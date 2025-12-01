VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MES AMIS, MES PASSIONS, MES VOYAGES… ET ON OUBLIES LES EMMERDES PAR JACQUES DUPUY CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien
Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Mardi 16 décembre à 18h > Vernissage de l’exposition Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oublies les emmerdes par Jacques Dupuy chez Arabesque.
Exposition visible jusqu’au 21 décembre de 10h à 12h et de 17h à 19h.
Tout public.
Entrée libre
Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32
English :
Tuesday December 16 at 6pm > Opening of the exhibition Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oubllies les emmerdes by Jacques Dupuy at Arabesque.
On view until December 21, 10am to 12pm and 5pm to 7pm.
Open to all.
Admission free.
German :
Dienstag, 16. Dezember um 18 Uhr > Vernissage der Ausstellung Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oublies les emmerdes von Jacques Dupuy bei Arabesque.
Die Ausstellung ist bis zum 21. Dezember von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr zu sehen.
Für alle Altersgruppen zugänglich.
Freier Eintritt.
Italiano :
Martedì 16 dicembre alle 18.00 > Inaugurazione della mostra Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oubllies les emmerdes di Jacques Dupuy presso Arabesque.
Visitabile fino al 21 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Aperto a tutti.
Ingresso libero.
Espanol :
Martes 16 de diciembre a las 18.00 h > Inauguración de la exposición Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oubllies les emmerdes de Jacques Dupuy en Arabesque.
Podrá visitarse hasta el 21 de diciembre de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 h.
Abierto a todos.
Entrada gratuita.
