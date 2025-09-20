Vernissage de l’exposition Michèle Binhas Villa Cathala Noisy-le-Grand

Vernissage de l’exposition Michèle Binhas Villa Cathala Noisy-le-Grand samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Artiste, photographe, Michèle Binhas est passée de la médecine à la photographie à la suite d’un photo-reportage sur les naissances par césarienne qu’elle réalise pendant la période du COVID. En résidence à la Villa Cathala, Michèle Binhas présente son exposition autour de compositions photographiques où émotions et mondes imaginaires s’entremêlent.

Villa Cathala 2 All. de Maintenon, 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France La Villa Cathala tient son nom de son dernier propriétaire avant son rachat par la commune en l'an 2000 : Charles Cathala, sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis de 1968 à 1977. La demeure est construite sous le Second Empire par un négociant parisien pour être un lieu de villégiature en bord de Marne. Elle prend rapidement le nom de Villa Le Lac, en référence à la grande étendue d'eau qui agrémente son parc. De 1869 à 2000, plusieurs propriétaires se succèdent, dont Émile Grodet, maire de Noisy pendant la Grande Guerre. Aujourd'hui convertie en Maison des Arts et des Associations, la Villa accueille expositions, ateliers culturels, rencontres avec des artistes, etc. Son parc abrite un arboretum, réserve visant à protéger et à faire connaître les arbres qui y sont plantés.

