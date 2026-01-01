Vernissage de l’exposition Mort ou Vif La Virgule Morlaix

Vernissage de l’exposition Mort ou Vif

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30 20:00:00

2026-01-30

Vernissage

Exposition Mort ou Vif

Installation de sculptures textiles

Une exposition des œuvres d’Emmanuelle Premel-Cabic

Tout public GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

