Vernissage de l’exposition Mort ou Vif La Virgule Morlaix
Vernissage de l’exposition Mort ou Vif La Virgule Morlaix vendredi 30 janvier 2026.
Vernissage de l’exposition Mort ou Vif
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:30:00
fin : 2026-01-30 20:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Vernissage
Exposition Mort ou Vif
Installation de sculptures textiles
Une exposition des œuvres d’Emmanuelle Premel-Cabic
Tout public GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage de l’exposition Mort ou Vif
L’événement Vernissage de l’exposition Mort ou Vif Morlaix a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BAIE DE MORLAIX