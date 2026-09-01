AGENDA · Soueich
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MOSANA Soueich
mercredi 16 septembre 2026 · Soueich
Informations pratiques
Soueich
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MOSANA
SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Nouvelle exposition au SoueichKfé !
Exposition de mosaïques – MosaNa expose
Entrée libre aux adhérents, adhésion 5€. Participation libre au chapeau. .
SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
New exhibition at SoueichKf%E9!
L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MOSANA Soueich a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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