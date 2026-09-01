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AGENDA · Soueich

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MOSANA Soueich

mercredi 16 septembre 2026 · Soueich

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
SOUEICHKFÉ
Ville
31160 Soueich
Département
Haute-Garonne
Tarif

Soueich

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MOSANA

SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Nouvelle exposition au SoueichKfé !
Exposition de mosaïques – MosaNa expose

Entrée libre aux adhérents, adhésion 5€. Participation libre au chapeau.   .

SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

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English :

New exhibition at SoueichKf%E9!

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MOSANA Soueich a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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