Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Depuis septembre 2024, dans le cadre d’un projet d’action artistique réalisé en partenariat avec le Centre Régional du Psychotraumatisme, la compagnie Möbius-Band a convié plusieurs artistes et intervenant·es pour créer un cycle d’ateliers pluridisciplinaires sur une année. L’objectif ? Inviter un groupe de personnes sexisées à un espace de rencontre, d’expression et de création.

Cette proposition artistique présentée au Petit faucheux se veut une trace de ce parcours et une invitation ouverte à toutes les mémoires et héritages. Tant de thématiques abordées durant cette année : le rapport à soi, le regard de l’autre, la notion de genre et de performativité, le male/female gaze, se raconter par la voix et l’écriture…

Artistes/intervenant·es : Noé Alcoléa (performeur-art thérapeute), Floriane Tagliavento/mimo (photographe-thérapeute), Béatrice Moreno (comédienne et médiatrice), Florence C. (travailleuse sociale, création sonore et plastique)

Le Petit Faucheux 12 rue Léonard de Vinci, 37000 Tours, France Tours 37000 Les Halles Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://petitfaucheux.fr

Mimo