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AGENDA · Dumbéa

Vernissage de l’exposition “Notre Médipôle” Médipôle Dumbéa

lundi 31 août 2026 · Médipôle · Dumbéa

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médipôle
Adresse
110 boulevard Joseph Wamytan
Ville
98835 Dumbéa
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif

Dumbéa

Vernissage de l’exposition “Notre Médipôle”

Médipôle 110 boulevard Joseph Wamytan Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 16:00:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-31

Venez découvrir l’exposition Notre Médipôle lors de son vernissage à Dumbéa ! Un événement culturel et de loisirs à ne pas manquer pour célébrer cette inauguration.
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Médipôle 110 boulevard Joseph Wamytan Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 83.51.57  empreintes.art.culture@gmail.com

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English :

Come discover the exhibition “Notre Médipôle” at its opening tonight! A cultural and recreational event you won’t want to miss to celebrate this opening.

L’événement Vernissage de l’exposition “Notre Médipôle” Dumbéa a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie