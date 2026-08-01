Vernissage de l’exposition “Notre Médipôle” Médipôle Dumbéa
lundi 31 août 2026 · Médipôle · Dumbéa
Informations pratiques
Dumbéa
Vernissage de l’exposition “Notre Médipôle”
Médipôle 110 boulevard Joseph Wamytan Dumbéa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 16:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Venez découvrir l’exposition Notre Médipôle lors de son vernissage à Dumbéa ! Un événement culturel et de loisirs à ne pas manquer pour célébrer cette inauguration.
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Médipôle 110 boulevard Joseph Wamytan Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 83.51.57 empreintes.art.culture@gmail.com
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English :
Come discover the exhibition “Notre Médipôle” at its opening tonight! A cultural and recreational event you won’t want to miss to celebrate this opening.
L’événement Vernissage de l’exposition “Notre Médipôle” Dumbéa a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie