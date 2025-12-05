Vernissage de l’exposition Nous seuls Photographies et textes des élèves de 3ᵉ Collège Émile Mompart Salviac

Vernissage de l’exposition Nous seuls Photographies et textes des élèves de 3ᵉ

Collège Émile Mompart CDI et salle d’étude Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 16:30:00

fin : 2026-04-09 18:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Les élèves de 3ᵉ du collège Émile Mompart de Salviac présentent une exposition de photographies et de textes réalisés dans le cadre d’un projet artistique mené avec le photographe Gaël Bonnefon.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du dispositif Un établissement Une œuvre porté par Les Abattoirs Musée FRAC Occitanie Toulouse et dont Les Ateliers des Arques sont partenaires.

Les élèves de 3ᵉ du collège Émile Mompart de Salviac présentent une exposition de photographies et de textes réalisés dans le cadre d’un projet artistique mené avec le photographe Gaël Bonnefon.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du dispositif Un établissement Une œuvre porté par Les Abattoirs Musée FRAC Occitanie Toulouse et dont Les Ateliers des Arques sont partenaires.

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Collège Émile Mompart CDI et salle d’étude Salviac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com

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English :

3? students from the Émile Mompart secondary school in Salviac present an exhibition of photographs and texts produced as part of an art project with photographer Gaël Bonnefon.

This project was carried out as part of the Un établissement Une ?uvre scheme supported by Les Abattoirs ? Musée FRAC Occitanie Toulouse and of which Les Ateliers des Arques are partners.

L’événement Vernissage de l’exposition Nous seuls Photographies et textes des élèves de 3ᵉ Salviac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Gourdon