Vernissage de l’exposition OPUS 2 2025 Parcé-sur-Sarthe

Vernissage de l’exposition OPUS 2 2025 Parcé-sur-Sarthe dimanche 21 septembre 2025.

Vernissage de l’exposition OPUS 2 2025

Lieu-dit La Saunerie Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Vernissage de l’exposition OPUS 2 2025 Exposition Art Actuel, peinture, sculpture et gravure et oeuvres extérieures monumentales

– Café à 14 heures

– Brunch à 19 heures

– Vagabondages lyriques flûte et clarinette dès 17 heures 30

– Visite de la Galerie de 14 heures 30 à 20 heures .

Lieu-dit La Saunerie Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 84 51 57 eric@the-artistic-red-dot.art

English :

Opening of the exhibition OPUS 2 2025 Art Actuel exhibition, painting, sculpture and engraving and monumental outdoor works

German :

Vernissage der Ausstellung OPUS 2 2025 Ausstellung Aktuelle Kunst, Malerei, Skulptur und Gravur sowie monumentale Werke im Außenbereich

Italiano :

Inaugurazione dell’esposizione OPUS 2 2025 Mostra Art Actuel, pittura, scultura e incisione e opere monumentali all’aperto

Espanol :

Inauguración de la exposición OPUS 2 2025 Exposición Art Actuel, pintura, escultura y grabado y obras monumentales al aire libre

L’événement Vernissage de l’exposition OPUS 2 2025 Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-09-05 par CDT72