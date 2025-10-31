VERNISSAGE DE L’EXPOSITION OUPS ! PAR NIKO INKO CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION OUPS ! PAR NIKO INKO CHEZ ARABESQUE

Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 18:00:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Mardi 6 janvier à 18h > Vernissage de l’exposition Oups ! par Niko Inko chez Arabesque.

Exposition visible jusqu’au 10 janvier de 10h à 12h et de 17h à 19h.

Tout public.

Entrée libre.

Contact 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Lieu …

.

Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32

English :

Tuesday January 6 at 6pm > Opening of the exhibition Oups ! by Niko Inko at Arabesque.

On view until January 10, 10am to 12pm and 5pm to 7pm.

Open to all.

Free admission.

Contact: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Location: …

German :

Dienstag, 6. Januar um 18 Uhr > Vernissage der Ausstellung Oups! von Niko Inko bei Arabesque.

Die Ausstellung ist bis zum 10. Januar von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr zu sehen.

Für jedes Publikum zugänglich.

Freier Eintritt.

Kontakt: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Ort: …

Italiano :

Martedì 6 gennaio alle 18.00 > Inaugurazione della mostra Oups! di Niko Inko presso Arabesque.

Visitabile fino al 10 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Aperta a tutti.

Ingresso libero.

Contatto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Sede: …

Espanol :

Martes 6 de enero a las 18.00 h > Inauguración de la exposición Oups! de Niko Inko en Arabesque.

Hasta el 10 de enero, de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Abierto a todos.

Entrada gratuita.

Contacto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Lugar: …

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION OUPS ! PAR NIKO INKO CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DE SAINT CYPRIEN