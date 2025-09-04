Vernissage de l’exposition Pascale Marq Thauvenay

Le domaine Eric Louis et Mme Pascale Marq vous convient au vernissage de l’exposition de peintures d’après le livre » Le temps d’un voyage ».

English :

Domaine Eric Louis and Pascale Marq invite you to the vernissage of the exhibition of paintings based on the book « Le temps d’un voyage ».

German :

Das Weingut Eric Louis und Frau Pascale Marq laden Sie zur Vernissage der Ausstellung von Gemälden nach dem Buch « Le temps d’un voyage » ein.

Italiano :

Il Domaine Eric Louis e Pascale Marq vi invitano all’inaugurazione della loro mostra di pittura basata sul libro « Le temps d’un voyage ».

Espanol :

El Domaine Eric Louis y Pascale Marq le invitan a la inauguración de su exposición de pinturas basadas en el libro « Le temps d’un voyage ».

