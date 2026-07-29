Vernissage de l’exposition peinture-sculpture Isabelle et Franck Vialle Chapelle Urdos Saint-Étienne-de-Baïgorry

Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Vernissage de l’exposition peinture-sculpture Isabelle et Franck Vialle

Chapelle Urdos 927 Urdozeko Bidea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Vernissage de l’exposition à la chapelle d’Urdos peinture et sculpture de Isabelle et Franck Vialle .

Chapelle Urdos 927 Urdozeko Bidea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 64 43 mireille.fonty@wanadoo.fr

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English : Vernissage de l’exposition peinture-sculpture Isabelle et Franck Vialle

L’événement Vernissage de l’exposition peinture-sculpture Isabelle et Franck Vialle Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque