Vernissage de l’exposition « Phénomènes invisibles » du CPIF Samedi 20 septembre, 15h00 Les Passerelles Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine articulée autour du thème « patrimoine architectural », assistez au vernissage de l’exposition « Phénomènes invisibles » de l’atelier du Centre Photographique d’Île-de-France.

Encouragés et accompagnés par l’équipe du Centre Photographique d’Île-de-France, les photographes amateurs des ateliers numériques et argentiques du Centre ont poursuivi leurs expérimentations pendant l’année 2024-25. Ils et elles vous présentent les travaux réalisés autour du thème « Phénomènes invisibles ».

Exposition jusqu’au 15 novembre 2025.

Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0160372990 http://www.lespasserelles.fr Les Passerelles, un lieu de curiosité, de création et de partage

Exposition

© Pascal Gené, garage en ruine, 2025