VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTO SOUEICHKAFÉ Soueich

SOUEICHKAFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Début : 2025-09-10 19:30:00
fin : 2025-09-10
2025-09-10
Du 10 septembre au 5 novembre Mathieu TRINQUART vous invite à le rejoindre dans sa recherche de la lumière de la couleur et du graphisme.
Entrée libre aux adhérents / Participation libre au chapeau, Adhésion 5€ pour la saison 2025 2026 .
SOUEICHKAFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
PHOTO EXHIBITION OPENING
German :
VERNISSAGE DER FOTOAUSSTELLUNG
Italiano :
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
Espanol :
INAUGURACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
