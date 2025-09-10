VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTO SOUEICHKAFÉ Soueich

SOUEICHKAFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Début : 2025-09-10 19:30:00

Du 10 septembre au 5 novembre Mathieu TRINQUART vous invite à le rejoindre dans sa recherche de la lumière de la couleur et du graphisme.

Entrée libre aux adhérents / Participation libre au chapeau, Adhésion 5€ pour la saison 2025 2026 .

SOUEICHKAFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

PHOTO EXHIBITION OPENING

German :

VERNISSAGE DER FOTOAUSSTELLUNG

Italiano :

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA

Espanol :

INAUGURACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

